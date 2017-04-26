كشفت صحيفة (الموندو) الاسبانية النقاب عن اسماء عدد من السيدات اللاتي كان يواعدهن المطرب العالمي خوليو اجلاسيوس ويحتفظ بأسمائهن وأرقام هواتفهن في دفتر غرامياته.

ونشرت الصحيفة في تقرير قصير اطلعت عليها “وطن” اسماء بعض السيدات وكانت من بينهم عارضات أزياء وملكات جمال ومضيفات وسيدات مجتمع من بينهن زوجة الفيس بريسلي المطرب الأمريكي الراحل وجيهان السادات ابنة الرئيس المصري الاسبق أنور السادات.

وقالت الصحيفة ان الفريدو فرايلي مدير أعمال خوليو اجلاسيوس يحتفظ بدفتر غراميات المطرب الاسباني الشهير.

وكشف مدير أعمال المطرب العالمي أن خوليو اجلاسيوس كان يتعاطى المنشطات الجنسية.

وذكر الفريدو فرايلي أن المطرب العالمي بدأ حياته الفنية بالغناء في بيت دعارة ثم انطلق بعد ذلك ليشق طريقه إلى النجومية ويحصد عدداً من الجوائز في مجال الغناء ويحقق شهرة عالمية.

يُذكر أن الرئيس المصري الأسبق أنور السادات وعقيلته استقبلا المطرب العالمي في قصر الرئاسة المصري اثناء زيارته التي احيا فيها عدة حفلات في عدة اماكن راقية بالقاهرة والاسكندرية أثناء موجة الاعتقالات التي شنها الرئيس المصري ضد معارضيه والتي عُرفت باعتقالات سبتمبر.

كما تكفل رجل الأعمال المصري الشهير حسام أبو الفتوح صاحب الشريط الجنسي مع الراقصة دينا بمصروفات اقامة المطرب الاسباني.