أكدت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، آيات عرابي، على ان نموذج الثورة الحالي المتبع لن ينجح ولو بعد ألف عام، مشيرة إلى ان الخطأ يقع على عاتق المخدوعين الذين تمكن “عدو فاشل مهزوم” من الانتصار عليهم، على حد قولها.

وقالت”عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”:”حين يتمكن عدو فاشل تافه مهزوم فالخطأ خطأك أنت من البداية في ادارة الصراع” مضيفة أنه حتى تنتصر”الق بتلك القمامة ترددها عن الجيش الوطني والمؤسسات فهي قمامة لا تنتج سوى مزيد من التدهور والمزيد من الشهداء”.

وأضافت مطالبة الجميع قائلة: “دعك من قمامة الاصطفاف وهذه الدعوات الضالة فالعالم كله يتغير والمنطقة من حولك تتداعى والبعض كالابله لم يخلق الله له عقلاً يصر على مبادرات السياسة”.

وتابعت: “هناك ملايين يدفعون ثمن التراخي الثوري والتغييب الذي يمارسه البعض عن الضباط الشرفاء والعسكري الغلبان”، موضحة أن “كل ما تمارسه ما تسمى بقنوات الثورة هو هزل وتخدير حتى لو لم يقصدوا هذا”، واصفة هذا النموذج من المقاومة بـ”النموذج المشوه”.