أكدت الناشطة السياسية والمعارضة المصرية، ، على ان نموذج الحالي المتبع لن ينجح ولو بعد ألف عام، مشيرة إلى ان الخطأ يقع على عاتق المخدوعين الذين تمكن “عدو فاشل مهزوم” من الانتصار عليهم، على حد قولها.

 

وقالت”عرابي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن”:”حين يتمكن عدو فاشل تافه مهزوم فالخطأ خطأك أنت من البداية في ادارة ” مضيفة أنه  حتى تنتصر”الق بتلك القمامة ترددها عن الوطني والمؤسسات فهي قمامة لا تنتج سوى مزيد من التدهور والمزيد من ”.

 

وأضافت مطالبة الجميع قائلة: “دعك من قمامة الاصطفاف وهذه الدعوات الضالة فالعالم كله يتغير والمنطقة من حولك تتداعى والبعض كالابله لم يخلق له عقلاً يصر على مبادرات السياسة”.

 

وتابعت: “هناك ملايين يدفعون ثمن التراخي الثوري والتغييب الذي يمارسه البعض عن الشرفاء والعسكري الغلبان”، موضحة أن “كل ما تمارسه ما تسمى بقنوات الثورة هو هزل وتخدير حتى لو لم يقصدوا هذا”، واصفة هذا النموذج من بـ”النموذج المشوه”.

 