أكدت شيماء عبد العاطي – شقيقة “إيمان” أسمن امرأة في العالم – أن الطبيب الهندي نصب عليهم لكي يحصل على “شو إعلامي” يمكنه من النجاح أكثر وأكثر .

وقالت في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءً”: “أختي وزنها منزلش أكتر من 30/40 كيلو .. وهو بيقول إنها نزلت 300 كيلو مع إنه محطهاش على ميزان من يوم ما وصلنا الهند .. بل بالعكس حالتها تدهورت أصبحت في غيبوبة شبه تامة .. حتى وهي صاحية مش بتبقى عارفة أنا مين”.

وأضافت: “الدكتور قالنا ارجعوا بلدكم .. أو خدوا لكم شقة برة وهبقى ابعتلكم حد يعملها علاج طبيعي .. ولما رفضنا .. قال خلاص تعالوا عندي البيت” .. مضيفة : “مع إننا أخدنا تبرعات كبيرة جدًا بس أخدوها منا وقالوا إن إيجار نقل إيمان من مصر حوالي 117 ألف دولار “.

وتابعت : “دي عملية نصب دولية وبيعاملوا زي الناس اللي جاية تشحت منهم وأنا بطلب من المسؤولين المصريين يهتموا عشان يرجعونا بلدنا بكرامتنا”.