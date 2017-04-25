تداول ناشطون مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو صادم ويدمي القلوب، حيث ظهرت خلاله سيدة مسنة بأحد المدن المغربية وهي تكشف عن قيام ابنها وبالتعاون مع زوجته بالتخلي عنها ورميها في الشارع بحي الكوشة بمدينة تازة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد عبر صاحب الفيديو خلال تبادله الحديث مع المرأة المسنة عن استنكاره الشديد لقيام ابنها بالتخلي عنها بعد أن وصلت خريف العمر، مطالبا الجهات المسؤولة بمدينة تازة بالتدخل وانتشالها من الشارع.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو المؤلم، حيث أكد الجميع أن ابن السيدة الذي وُصف بـ “مسخوط الوالدين”، ارتكب جريمة بشعة في حق والدته المسنة، في حين طالب آخرون أصحاب القلوب الرحيمة بالتدخل وتمكين السيدة في القريب العاجل من مسكن ومن دخل مادي يمكنها من الحصول على لقمة العيش.