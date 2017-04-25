أعلن دار المزادات الإنجليزية “كريستيز” عن عرضها لصفحة من أحد القرآنين الكوفيين المعروفين المكتوبين على ورق جلدي أزرق بخط ذهبي، كجزء من مزادها المرتقب لفنون العالمين الإسلامي والهندي والذي سيقام في 27 أبريل/نيسان بالعاصمة البريطانية، لندن.

وتعود الصفحة القرآنية إلى القرن التاسع، ويذكر المزاد أنها قد تكون نسخت في تونس لأحد الأثرياء، بسبب استخدامها الذهب كوسيلة تخطيط، ومن المتوقع أن تباع في المزاد في مقابل سعر يتراوح ما بين 100 ألف و150 ألف جنيه إسترليني، أي ما بين 128 ألف و190 ألف دولار.

وأشارت مكتبة جامع القيروان الكبير في تونس إلى وجود مخطوطات كتبت بالذهب على أوراق جلدية زرقاء بخط كوفي كبير. ورغم أن المكتبة لم تؤكد ما إذا كانت هذه المخطوطات قد وجدت في مصحف واحد أو اثنين، إلا أن وصفها يتطابق مع وصف الصفحة التي ستعرض في مزاد كريستيز قريباً.

وقد كتبت الصفحة بالخطوط التي تُستخدم بشكل كبير في بلاد المغرب، كما يظهر جزء من سورة “آل عمران” في القطعة المعروضة في المزاد.