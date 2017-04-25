كشف تقرير مؤسسة «غلوبال فاير باور» للتصنيف العالمي لجيوش العالم الذي أصدرته هذا الشهر، أن مصر تعد أقوى جيش عربي في 2016 للعام الثاني على التوالي، فيما احتلت السعودية المرتبة الثانية عربيا، والجزائر الثالثة وثم جيش النظام السوري رابعا، بحسب «سي إن إن».

وحصدت مصر المرتبة الـ12 عالميا بعدما كانت الـ18 في 2015، وجاءت بعدها السعودية في المرتبة الثانية عربياً وحصلت على المرتبة الـ24 عالمياً بعدما كانت الـ28 في 2015، وتلتها الجزائر في المرتبة الـ26 دولياً والثالثة عربيا، وحصلت سوريا على المرتبة الرابعة عربياً والـ36 دولياً بعدما كانت الـ42 دولياً في 2015، وجاءت في المرتبة الخامسة عربيا، المغرب التي حصلت على المرتبة الـ56 عالمياً، بعدما كانت في المرتبة الـ49 على مستوى العالم في 2015.

وجاء تصنيف الجيوش العربية الأخرى كالتالي، الإمارات، العراق، اليمن، الأردن، السودان، ليبيا، تونس، عُمان، الكويت، البحرين، قطر، لبنان، جنوب السودان، ثم جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة عربيا والـ125 عالميا، على القائمة التي شملت 126 دولة.

أما على الصعيد العالمي، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة، وتلتها روسيا في المرتبة الثانية، ثم الصين، فالهند، ثم فرنسا.

وحصلت تركيا على المرتبة الثامنة عالميا، و(إسرائيل) على المرتبة الـ16، وإيران على المرتبة الـ21 على مستوى العالم.

وأمس الإثنين، كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام «سيبري» في تقريره عن حجم الإنفاق العسكري على مستوى العالم خلال 2016، أن السعودية تراجعت إلى المرتبة الرابعة عالميا، بعدما كانت الثالثة العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن روسيا تجاوزت السعودية كأكبر ثالث منفق على الجيش في العالم خلال 2016، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وبلغت الزيادة في الإنفاق العسكري العالمي لعام 2016 نحو 0.4% عن العام السابق عليه، بإجمالي 1.68 تريليون دولار أمريكي، بحسب البيانات الجديدة.