قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية إن عددًا من دول العالم يزيد إنفاقها العسكري استعدادًا للحرب العالمية الثالثة، وأوردت 15 دولة قالت إنها الأكثر إنفاقًا على الأسلحة والتدريبات العسكرية في العالم، وفقًا لإحصائية 2016.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب العالمية الثالثة أصبحت أكثر احتمالًا في الوقت الراهن في ظل تنامي الصراعات والنزاعات، مشيرة إلى أن حجم الإنفاق العسكري حول العالم وصل إلى 1686 تريليون دولار، أي ما يعادل 2.2 % من الناتج الإجمالي العالمي.

وأوضحت الصحيفة أن الصراع الدموي في سوريا وانخراط أمريكا وروسيا فيه، إضافة إلى خطر حدوث مواجهة نووية بين أمريكا وكوريا الشمالية، يعدان من أبرز المؤشرات لإمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وأوضحت الصحيفة أن حجم الإنفاق العسكري في العالم بين عامي 2011 و2015 حقق ارتفاعًا يثير القلق من توجه نحو الحرب.

وعلى قائمة تضم 15 دولة، تحتل أمريكا المرتبة الأولى بـ611 مليار دولار، تليها الصين وروسيا، وتأتي إسرائيل في المرتبة الأخيرة بـ18 مليار دولار. وفق ترجمة “بوابة القاهرة”.

وتشمل تلك القائمة دولتين عربيتين هما السعودية التي تحتل المرتبة رقم 4، والإمارات التي تأتي في المرتبة رقم 14، بينما لا توجد مصر على تلك القائمة.

وأوردت الصحيفة “رسمًا توضيحيًا” لعدد الدول وقيمة الإنفاق الدفاعي لكل منها وفقًا لعام 2016.