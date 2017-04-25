الملك سلمان مع عدد من المشايخ

تناقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وهو يجلس مع عدد من المشايخ في الديوان الملكي.

وقد نشر ناصر القطامي، إمام وخطيب جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال إنها أُلتقطت بعد أداء صلاة الظهر يوم الاثنين.

صورة عفوية ل #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان في حديث مع عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ بعد أداء صلاة الظهر اليوم الاثنين في الديوان الملكي. pic.twitter.com/IkjJUcUN6R — ناصر القطامي (@nasseralqtami) April 24, 2017

يذكر أن الملك سلمان كان قد أصدر السبت، سلسلة أوامر ملكية شملت عدة تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية في المملكة.

ولاقت الصورة المتداولة ترحيب من بعض المغردين وانتقاد من آخرين.. اذ جاءت التعليقات على النحو التالي كما رصدتها “وطن”..

@nasseralqtami @Bandaralgaloud ربما يتشاورون في البنوك الربويه او ضريبة القيمه المضافه المحرمه او ربما يتكلمون عن السلف الصالح كيف كان يحكم ويعدل :)) — Military Man (@mltrman) April 24, 2017

@nasseralqtami @Bandaralgaloud الله يحفظه ويمتعه بالصحة والعافيه ويجزيه خير على ماقدم للاسلام والمسلمين وان يحفظ ولي عهده وولي ولي العهد ومشيخنا وان ينصر جنودنا البواسل — malbrahem (@malbrahem11) April 24, 2017

@nasseralqtami @Bandaralgaloud اصحاب الفضيلة !!! ترا مانشوفكم الا عبيد السلطان لاترفعون لحالكم والله ماتزودون الا هوانا باعيننا — هارمينهو (@harmenho) April 25, 2017

@nasseralqtami @Bandaralgaloud ليته يسمع لهم و لمن يخافون الله بدل ماهو معطي كل شي لولده — خخآلد A# ❤ (@killua_san) April 24, 2017