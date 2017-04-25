تناقل النشطاء على الاجتماعي صورة للعاهل السعودي بن عبدالعزيز وهو يجلس مع عدد من المشايخ في .

 

وقد نشر ناصر القطامي، إمام وخطيب جامع الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الصورة عبر حسابه الرسمي على تويتر، وقال إنها أُلتقطت بعد أداء صلاة الظهر يوم الاثنين.

يذكر أن الملك سلمان كان قد أصدر السبت، سلسلة أوامر ملكية شملت عدة تغييرات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية ومناصب حكومية في المملكة.

 

ولاقت الصورة المتداولة ترحيب من بعض المغردين وانتقاد من آخرين.. اذ جاءت التعليقات على النحو التالي كما رصدتها “وطن”..

 