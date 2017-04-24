اتهم ناشطون حقوقيون مغربيون سلطات بلادهم بارتكاب مأساة إنسانية بحق لاجئين سوريين عالقين منذ أيام على الحدود المغربية الجزائرية، بعدما تعرضوا لطرد قسري من قبل قوات الأمن المغربي، في وقت تشتد فيه أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، وصلت إلى حدّ استدعاء سفيريهما بالعاصمتين، إثر تبادل اتهامات خطيرة بشأن النازحين السوريين.

وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “إن 16 لاجئًا سوريًّا، من بينهم أطفال، علقوا على الحدود بين الجزائر والمغرب إثر طردهم من طرف الأمن المغربي نحو التراب الجزائري، فوجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود المغربية الجزائرية بمنطقة فجيج”.

وذكرت الجمعية أن “اللاجئين السوريين، من ضحايا القمع البوليسي، قضوا أكثر من خمسة أيّام وهم تحت حصار القوات المغربية في وضعية مأساوية وفي العراء وتحت أشعة الشمس الحارقة”.

ولفتت الهيئة الحقوقية في بيان إلى وجود مجموعة أخرى من السوريين، عددهم 41 ومن ضمنهم سيدة حامل، تكرّرت معهم المعاناة نفسها طيلة أيّام على التراب المغربي بمنطقة “فجيج”، وتحديدا بحي بغداد، قبل إرغامهم على الدخول إلى الجزائر وتعرضهم إلى أبشع فصول الطرد التعسفي المغربي لنازحين في ظروف لا إنسانية.

ودان الحقوقيون المغاربة “المضايقات والإهانات والمعاملة التي لا علاقة لها بالكرامة الإنسانية، التي يتعرض لها اللاجئون السوريون، وكذا انتهاك حقوقهم وهم في حالة انهيار وإحباط نفسيٍّ وجروحٍ وآلامٍ وانكساراتٍ، خاصة الأطفال والقاصرين”.

وطالبت الجمعية الدولة المغربية، بــ”احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية فيما يخص حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين عموما، وذلك بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والأعمال، والحفاظ على حقوقهم وتمكينهم منها كما هو منصوص في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والعمل بعين العطف وببعد إنساني لمعالجة هذا الملف”.