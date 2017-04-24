أكد مصدر مقرب من الفنان رامز جلال عزمه “اعتزال تقديم برامج المقالب” بداية من العام 2018، بعد الحملة الإعلامية الموسعة لرفض برامجه واتهامها بالإتجار في مخاوف ومشاعر النجوم من أجل ملايين الإعلانات.

ونفى المصدر كل ما تردد عن توقف تصوير برنامج العام الحالي أو التراجع عن عرضه، مشيراً لوجود تعاقدات بالملايين لا يمكن التراجع عن الوفاء بها خاصة وأن البرنامج تم تسجيل أغلب حلقاته بالفعل.

ووفق المصدر الذي نقلت عنه مجلة سيدتي، فقد كان رامز يفكر بالفعل في عدم تقديم موسم جديد من برنامجه الشهير منذ انتهاء تصوير برنامج العام الماضي “رامز بيلعب بالنار” ولكن احتلال البرنامج لقائمة الأعلى مشاهدة والأكثر حصداً للإعلانات في موسم رمضان 2016، شجعه ودفع الشركة المنتجة للتخطيط لتقديم موسم واحد فقط، ولكن الأزمة المثارة حالياً وتوجيه اتهامات شخصية لرامز جلال بإهانة زملائه من نجوم الفن دفعته لاتخاذ قرار نهائي باعتزال هذه النوعية من البرامج والتفرغ لمستقبله كممثل كوميدي.

يُشار إلى أنّ الإعلامي اللبناني طوني خليفة شن هجوماً عنيفاً على مواطنه “نيشان”، مؤخراً، متهماً إياه بمعاونة الفنان المصري رامز جلال على استقطاب النجوم والإعلاميين لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الأخير في رمضان المقبل.

وحذر طوني خليفة الفنانين والإعلاميين مطالبا إياهم بعدم قبول دعوة نيشان حال إتصاله بهم.