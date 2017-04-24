وجه زعيم كوريا الشمالية “كيم جونغ أون” تحذيراً شديد اللهجة الى الولايات المتحدة خلال مشاركته فىي مناورات ضخمة بمناسبة الذكرى الـ 85 لتأسيس جيشه، قائلاً إنه سيتعين على أمريكا الاستسلام في أي مواجهة قادمة.

من جهته، قال “باك يونغ سيك”، وزير قوات “كيم جونغ أون”: “اذا كان الاعداء يجرؤون على المغامرة العسكرية، رغم تحذيراتنا المتكررة فان قواتنا المسلحة ستمحو معاقل العدوان من خلال الهجمات النووية الوقائية القوية”.

وهذه أحدث التصريحات الصادرة عن كوريا الشمالية في ظل استمرار التوترات مع أمريكا بسبب تجاربها الصاروخية المستمرة وبرنامجها للأسلحة النووية.

وقال قائد القوات الأميركية في كوريا الجنوبية الجنرال فنسنت بروكس، إن قوات بلاده في أتم الاستعداد لمواجهة الاستفزازت الصادرة عن كوريا الشمالية.

وذكر بروكس، الثلاثاء، ردا على طلب الصحفيين منه توجيه رسالة بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية باستفزاز “نحن مستعدون، هذه رسالتنا الوحيدة إليهم “.

وأوضح “نحن نكرس أنفسنا للتحالف الكوري-الأميركي، مؤكدا على أن التحالف هو الشيء الأكثر أهمية وأن الواجب يقتضي الذود عنه”، وفق ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.