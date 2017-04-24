تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعرض كيف عبر مسنون من مدينة نزوى العمانية عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد تم تصويره بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج التي تصادف ذكراها اليوم الاثنين 27 رجب 1438 هجرية.

من نزوى،، حب النبي بكلام بعض كبار السن

كلام نابع من القلب ،، حفظهم الله بمناسبة #الاسراء_والمعراج كل عام والامة الاسلاميه بخير pic.twitter.com/MJEZhOEgwk — أجمل صور سلطنة عُمان (@oman_picture) April 24, 2017

ويحتفل المسلمون اليوم 27 رجب بذكرى “الإسراء والمعراج” ذلك الحدث الضخم، الذي أرسل الله عزو جل فيه “جبريل” إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، للقيام برحلة ربانية للإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من المسجد الاقصى السماوات العلا.

غير أنّ معجزة الإسراء والمعراج هي بمثابة الدعم النفسي الذي حصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، وأم أبنائه، وأول من آمنت به، السيدة خديجة رضي الله عنها، وعمه المناصر له أبو طالب.