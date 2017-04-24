تداول ناشطون عمانيون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يعرض كيف عبر مسنون من عن حبهم لرسول صلى عليه وسلم.

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن” فقد تم تصويره بمناسبة ذكرى التي تصادف ذكراها اليوم الاثنين 27 رجب 1438 هجرية.

 

 

ويحتفل المسلمون اليوم 27 رجب بذكرى “الإسراء والمعراج” ذلك الحدث الضخم، الذي أرسل الله عزو جل فيه “جبريل” إلى رسوله الكريم ، للقيام برحلة ربانية للإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من السماوات العلا.

 

غير أنّ معجزة الإسراء والمعراج هي بمثابة الدعم النفسي الذي حصل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجته، وأم أبنائه، وأول من آمنت به، رضي الله عنها، وعمه المناصر له أبو طالب.