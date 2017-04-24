أثار مقطع فيديو لنجم برنامج “واي فاي” خالد الفراج الغضب على مواقع التواصل حيث ظهر الفراج وهو يقلد الداعية المصري الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي.

الفراج ظهر في المقطع وهو يروي القصة المثيرة للجدل الذي كشف عنها الداعية السعودي عبدالله السويلم، مؤخراً والتي تحدث فيها فيه عن تجربًة أجراها عالم فرنسي على اللقالق انتهت بإعلانه دخول الإسلام، وتبيّن له في نهايتها أن اللقالق لا تقبل الزنا والخيانة الزوجية.

هذا وقد أثار المقطع الغضب على مواقع التواصل لتقليد الفراج الداعية الراحل وتضمنت التعليقات إن اﻻستهزاء برجال الدين هو بمثابة اﻻستهزاء بالدين.