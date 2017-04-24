ادعت أم هنديّة تُدعى “بينكي سينغ” وتبلغ من العمر (24 عاما)، أن “روحاً خارقة للطبيعة”، كانت تسيطر عليها عندما أغرقت طفلتها ذو الأربعة أشهر في تصريف للمياه.

وقبل يومين من عثور زوجها “ماهيندرا سينغ جاكاد” البالغ من العمر (32 عاماً)، على جثة الطفلة، قال إن زوجته كانت تمتلكها روحٌ خلال حملها منذ عام تقريبا، مشيراً إلى أنه حاول علاجها، لكن حالتها أصبحت أسوأ في الشهر الماضي.

وأضاف الزوج واصفاً ما جرى لزوجته: “لدقيقة واحدة ظلت زوجتي مستلقية وصامتة، وبعدها بدأت في الصراخ، ثم أبلغتني أن روحا ترتدي ملابس حمراء، قد انتزعت طفلنا من ذراعيها وأخذته بعيدا، وبعد ذلك اتصلت بالشرطة”.

ووصلت الشرطة إلى المنزل في منطقة “براتاب ناجار” شمال غرب الهند، وبدأت في البحث عن الطفلة، وبعد يومين من البحث الذي لم يؤدي إلى نتيجة، اعتقلت الشرطة الام، وبالتحقيق معا اعترفت بجريمتها، مُدّعية أن قوة خارقة للطبيعة أجبرتها على قتل الطفلة.

وقال الضابط اسلام خان: “قالت المتهمة في البداية أن سيدة طويلة القامة ترتدي الملابس الحمراء انتزعت طفلتها وأخذتها بعيدا، ومع ذلك عندما استجوبنا سكان آخرين في المنطقة، لم يدع أحد أنه رأى أي امرأة تحمل طفلا، وعندما بحثنا في منزل الجيران، تم العثور على الطفلة ميتة داخل تصريف المياه”.

وقال “ماهيندرا” الذي يراعي الآن ابنه البالغ من العمر سبع سنوات: “اضطررت إلى إخراج طفلتي من المجاري، لقد كانت لحظة مدمرة، زوجتي لم تكن قادرة على هذا”.