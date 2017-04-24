تداول ناشطون جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير أحد الإرهابيين المطلوبين لنفسه اثناء مطاردة أفراد من الشرطة والجيش له في ولاية قسنطينة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فإن الحادثة تعود ليوم الخميس الماضي 20نيسان/أبريل الجاري، حيث قام الإرهابي بتفجير نفسه لحظة اقتراب أفراد الامن منه في طريق عين نحاس المؤدي إلى ولاية قسنطينة.

وكانت وسائل إعلام جزائرية، قد أفادت الخميس الماضي، أن انتحاريا فجر نفسه، أثناء مطاردة الجيش له، في منطقة بن باديس في ولاية قسنطينة.

وجاء ذلك أثناء عملية إحباط الجيش، لهجوم إرهابي في المنطقة، تمكن خلالها من القبض على مسلح، كان برفقة الانتحاري، فيما واصلت وحدة خاصة من الجيش تمشيط المنطقة