أكد الإعلامي الجزائري، حفيظ دراجي، على أن الجزائر الآن بحاجة إلى “إمانويل ماكرون” جزائري شاب يستند إلى شرعية شعبية، وليست بحاجة إلى الشرعية التاريخية الزائفة، على حد قوله.

وقال “دراجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “كم نحن بحاجة الى “ماكرون” جزائري شاب مثقف ومتخلق، يستند الى الشرعية الشعبية وليس الثورية او التاريخية الزائفة، ويقود أمة نحو مستقبل يسوده الحب والعدل والمساواة، ولا يقوم على الجهوية والكراهية والمال الفاسد”.

وأضاف قائلا: “جزائر اليوم التي تتشكل من أكثر من ثمانين بالمائة ممن هم أصغر من “ايمانويل ماكرون” يجب ان يديرها واحد من أبناء هذا الجيل لأن الوضع الحالي صار ينذر بالخطراذا استمر الحال على ما هو عليه!!”.

يشار إلى أن المرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية “إيمانويل ماكرون” البالغ من العمر 39 عاما، قد تصدر السباق الرئاسي في جولته الاولى التي جرت أمس الأحد بعد أن حصل على نسبة أصوات تجاوزت 23% من الناخبين في حين حلت مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان على المركز الثاني بنسبة 21%.