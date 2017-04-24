تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يكشف طرد الأمينة العامة للحزب الحر الدستور والمدافعة عن نظام بن علي، عبير موسى، أثناء حضورها اجتماعا للحزب في ولاية القصرين.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”:”، فقدر رفع محتجّون من والولاية شعار “ديقاج” في وجه رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهو نفس الشعار الذي رفعه التونسيون في وجه المخلوع زين العابدين بن علي.

وبحسب الفيديو فقد هتف المحتجون ضد “موسى” بهتافات خارجة منها ” بن علي هرب يا قوادة الشعب..أوفياء اوفياء لدماء الشهداء”.

وقد اضطرّ الحزب إلى قطع اجتماعه ومغادرة القاعة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وفقا لما نقله الناشطون.

طرد طحانة الشعب على رأسهم عبير موسي و حالة احتقان شعبي القصرين الان *****طرد طحانة الشعب على رأسهم عبير موسي و حالة احتقان شعبي Posted by K libre on Sunday, April 23, 2017

يشار إلى أن عبير موسى هي محامية وأستاذة قانون، شغلت منصب أمينة عامّة مساعدة لحزب التجمّع الدستوري الديمقراطي المنحلّ وهي اليوم أمينة عامّة “للحزب الحرّ الدستوري” الذي يعتبره الكثيرون امتدادا لحزب التجمّع.

عرفت موسي بدفاعها المستميت عن النظام القديم من خلال اعتراضها على حلّ حزبه (حزب التجمّع) قانونيّا في مرحلة، ثم من خلال التركيز على إيجابياته في مرحلة أخرى، ويثمّن البعض فيها ثباتها على موقفها قبل الثورة وبعدها في حين يزدريها البعض الآخر ويعتبر ما تجيء به هو محض “وقاحة” “وتعنّت” منها خصوصا وأن النظام القديم الذي تدافع عنه في اعتبارهم له ضحايا و”شهداء”.