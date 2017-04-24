دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، جميع الأطراف إلى ضبط النفس لتجنب تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت قناة التلفزيون المركزية الصينية عن الرئيس الصيني قوله: “الجانب الصيني يقف بحزم ضد انتهاك قرارات مجلس الأمن، وفي الوقت ذاته نأمل من الأطراف المعنية إظهار ضبط النفس من أجل تفادي تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية”.

وشدد الزعيم الصيني على أن مشكلة شبه الجزيرة الكورية يمكن حلها فقط إذا نفذت الأطراف المعنية التزاماتها وقدمت تنازلات متبادلة، معربا عن الاستعداد للعمل مع جميع الأطراف بما في ذلك الأمريكي لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ولفتت قناة التلفزيون الصينية الرئيسة إلى أن شي جين بينغ وترامب اتفقا على إقامة اتصال وثيق وتبادل الآراء عند الضرورة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيسان الأمريكي والصيني بحثا مشكلة شبه الجزيرة الكورية في اتصال هاتفي جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي في 12 أبريل/نيسان الجاري عقب أيام من اجتماعهما في مقر إقامة ترامب في منتجع مارالاغو بفلوريدا.

يذكر أن التوتر في شبه الجزيرة الكورية تفاقم الشهر الجاري بالعلاقة مع توقع واشنطن وطوكيو وسيئول أن تجري بيونغ يانغ تجربتها النووية السادسة أو أن تطلق صواريخ بالستية، وبالمقابل تحذر كوريا الشمالية من أنها استعداد لتوجيه ضربة استباقية للقواعد الأمريكية في المنطقة، إذا تهدد أمنها القومي.