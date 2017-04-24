أعلنت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، عن وفاة والدها.

وقالت “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” مرفقة بها صورة لوالدها:” اسْتَغْفِرُوا لِوالدي، وَسَلُوا لَهُ بالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ.. إنا لله و إنا إليه راجعون”.

ولاقت التدوينة ردود فعل واسعة من قبل معجبيها الذين قدموا لها التعازي والمواساة داعين الله أن يرحمه ويصبرها على ما أصابها.

وحازت التدوينة حتى ساعة كتابة هذه السطور على أكثر من 1150 مشاركة و106 ألف تفاعل وأكثر من 44 ألف تعليق.

وتعتبر بن قنة من اكثر الإعلاميين تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تعبر من خلالها عن مواقفها السياسية بخصوص الكثير من القضايا العربية والدولية.

وتتقدم أسرة صحيفة “وطن” بخالص العزاء للإعلامية خديجة بن قنة، راجية من الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.