ذكرت مجلة ذي ديلي بيست الأمريكية، أن معدل الخصوبة لدى المسيحيين في انخفاض، مشيرة إلى ارتفاع هذا المعدل عند المسلمين، متسائلة هل الإسلام سيرث الأرض بما عليها؟

ونشرت مقالا للكاتب براندون ويثرو أشار فيه إلى الطريقة التي أراد من خلالها عضو الكونجرس الأمريكي المثير للجدل ستيف كينغ أن يعلن عن دعمه للسياسي الهولندي اليميني المتطرف المناهض للإسلام غيرت فيلدرز في الانتخابات التي شهدتها هولندا مؤخرا.

وأوضح أن كينغ كتب عبر موقع تويتر يقول “إن ويلدرز يدرك أن الثقافة والديمجرافية هما مستقبلنا، وإننا لا نستطيع إنعاش حضارتنا عن طريق أطفال الآخرين”.

وأكد أن “أتباع الإسلام يتكاثرون بنسبة كبيرة، ومعدل الولادات لديهم في الفترة ما بين 2010 و2015 بلغ 31% من مجموع الولادات في تلك الفترة في شتى أنحاء العالم”.

وقال إنه لا يمكننا أن نتصور مدى مستوى الفزع الذي قد يشعر به كل من كينغ وفيلدرز وغيرهما عندما نعلم أن مركز بيو للأبحاث أصدر تقريرا يقول فيه إن معدل الولادات لدى المسلمين سيبدأ يزيد عن ذلك الذي لدى المسيحيين بحلول 2035.

وأضاف الكاتب، أنه بينما يعتبر هذا التقرير خبرا سارا بالنسبة للإٍسلام، فإنه في الوقت نفسه يفرض تحديات فريدة أمام المسيحية التي تعتبر من الديانات التي أكدت منذ زمن بعيد مفهوم الأسرة وأكدت أيضا تعليمات المسيح -عليه السلام- إلى تلاميذه بضرورة نشر تعاليمه بمختلف أنحاء العالم.

وأشار ويثرو إلى أن المسيحية تعاني جراء شيخوخة أتباعها وكذلك لأن معدل الوفيات لديهم يزيد على معدل الولادات، خاصة في أوروبا.

وأما بالنسبة للإسلام، فإن القصة تختلف بشكل كبير، وذلك لأن أتباعه يتكاثرون بنسبة كبيرة، وإن معدل الولادات لديهم في الفترة ما بين 2010 و2015 بلغ 31% من مجموع الولادات في تلك الفترة في شتى أنحاء العالم.

وأن هذه النسبة تزيد كثيرا عن نسبة عدد المسلمين في العالم البالغة 24% من مختلف الأعمار.