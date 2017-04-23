قالت المذيعة المصرية ، إنها تعرضت الى 150 حالة ، خلال ساعتين فقط، مشيرة إلى أن ذلك حدث خلال وقوفها بالشارع؛ لمعرفة حقيقة التحرش بالفتيات بالشوارع.

 

وأضافت خلال برنامجها «مع دودي»، المذاع على قناة «النهار»: إن الرجال في لا ينظرون للمرأة نظرة عادية.

 

ووضعت دعاء صلاح لحية على نصف وجهها، وتساءلت: «هو لازم أبقى كده راجل عشان أبقى قوية ونتعامل عادي».

 

وكانت دعاء صلاح أثارت الجدل في فترة سابقة بعدما ظهرت في إحدى حلقات برنامجها “دودي شو” و بإطلالتها من داخل حوض الاستحمام وهي مغطاة بالصابون .