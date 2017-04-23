قالت المذيعة المصرية دعاء صلاح، إنها تعرضت الى 150 حالة تحرش، خلال ساعتين فقط، مشيرة إلى أن ذلك حدث خلال وقوفها بالشارع؛ لمعرفة حقيقة التحرش بالفتيات بالشوارع.

وأضافت خلال برنامجها «مع دودي»، المذاع على قناة «النهار»: إن الرجال في مصر لا ينظرون للمرأة نظرة عادية.

ووضعت دعاء صلاح لحية على نصف وجهها، وتساءلت: «هو لازم أبقى كده راجل عشان أبقى قوية ونتعامل عادي».

وكانت دعاء صلاح أثارت الجدل في فترة سابقة بعدما ظهرت في إحدى حلقات برنامجها “دودي شو” و بإطلالتها من داخل حوض الاستحمام وهي مغطاة بالصابون .