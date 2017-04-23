نشرت الاعلامية الكويتية حليمة بولند مقطع فيديو من حوار لها مع الاعلامي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي.

وعلق صالح الجسمي على التحرش الذي قال ان حليمة بولند تتعرض له وخاطبها قائلا: “انت ما تنلامين ما شاء الله جمالك مغري” فيما ردت عليه “بكل تواضع ادري هذا سبب مشاكلي يعني؟” فأجابها “لا السبب ان الجمهور لا يحترم الجمال المغري او لا يتعامل معه كويس فالنجوم الغربيين يلبسون ثياب اكثر اغراءا لكن لا يتعرضون لهذه المشاكل”.

وتوقع الجسمي ان يسبب حديثه مع حليمة بولند زوبعة على مواقع التواصل وقال: “انت اليوم ستعملي بومب في التواصل الاجتماعي الله يكون في عوني”.