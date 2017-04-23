تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو بحسان أبو حمزة، أحد القادة الشرعيين التابع لـ”جبهة النصرة” وهو يعتنق المسيحية.

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “حسان أبو حمزة” في إحدى الكنائس الألمانية كاشفا عن دوره في تأسيس تنظيم “القاعدة” الإرهابي في العراق.

كما أظهر الفيديو حديثه عن تأسيس تنظيم إرهابي آخر في سوريا، كما تحدث عن طريق وصوله الى ألمانيا و الصعوبات التي واجهته.

ووفقا للفيديو فقد تحدث “حسان” عن السبب الحقيقي لاعتناقه المسيحية و ما يعنيه الدين المسيحي له بعد كل هذا الوقت، بعد فترة من الإلحاد، حيث اختار أختار اسم “بولس” كلقب له في المعمودية.