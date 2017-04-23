تداول ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو بحسان أبو حمزة، أحد القادة الشرعيين التابع لـ”” وهو يعتنق .

 

وبحسب الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد تحدث “حسان أبو حمزة” في إحدى الألمانية كاشفا عن دوره في تأسيس تنظيم “” الإرهابي في .

 

كما أظهر الفيديو حديثه عن تأسيس تنظيم إرهابي آخر في ، كما تحدث عن طريق وصوله الى و الصعوبات التي واجهته.

 

ووفقا للفيديو فقد تحدث “حسان” عن السبب الحقيقي لاعتناقه المسيحية و ما يعنيه المسيحي له بعد كل هذا الوقت، بعد فترة من ، حيث اختار أختار اسم “” كلقب له في المعمودية.

 