تداول مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو لرئيس الوزراء المغربي السابق، عبد الإله بنكيران، يتحدث فيه أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان المغربي.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اوضح بنكيران ان النواب البرلمانيين والمستشارين له حالة خاصة، مشيرا إلى ان من أعطى المشروعية للنواب هم “اللي تحت” (الشعب) عبر انتخابات ديمقراطية وليس “اللي فوق” (الملك)، مضيفا ” اللي فوق ليس له علاقة فيك ولم يصوت لك”، مشيرا إلى أن اعضاء البرلمان جاءوا بأصوات المواطنين.

وكان العاهل المغربي قد اصدر قرارا في منصف آذار/مارس الماضي بإعفاء رئيس الوزراء «عبد الإله بنكيران» من منصبه.

وقد اتخذ الملك القرار في ظل انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيل الحكومة، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود التي عاشتها البلاد في المفاوضات السياسية لتشكيل الحكومة دون الوصول إلى نتائج.