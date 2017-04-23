تداول مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر”، مقطع فيديو لرئيس الوزراء المغربي السابق، ، يتحدث فيه أمام  أعضاء في البرلمان المغربي.

 

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اوضح بنكيران ان البرلمانيين والمستشارين له حالة خاصة، مشيرا إلى ان من أعطى للنواب هم “اللي تحت” (الشعب) عبر وليس “اللي فوق” ()، مضيفا ” اللي فوق ليس له علاقة فيك ولم يصوت لك”، مشيرا إلى أن اعضاء البرلمان جاءوا بأصوات المواطنين.

 

وكان العاهل المغربي قد اصدر قرارا في منصف آذار/مارس الماضي بإعفاء رئيس الوزراء «عبد الإله بنكيران» من منصبه.

 

وقد اتخذ الملك القرار في ظل انعدام  مؤشرات توحي بقرب تشكيل ، وحرصا منه على تجاوز وضعية الجمود التي عاشتها البلاد في لتشكيل الحكومة دون الوصول إلى نتائج.

 

 