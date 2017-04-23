كشف السياسي المصرى و مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة “أخونة مصر” والمنسق العام للتجمع الحر من اجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، عن أن القيادي الفلسطيني الهارب محمد دحلان، قام بتشكيل صحوات تابعة له وموالية للجيش المصري باسم “الصحوات 103”.

وقال “خير الله” معلقا على أحداث خطف تنظيم بيت المقدس “داعش سيناء” لشيخ قبيلة الفواخرية في منطقة العريش المصرية، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” نافيا قيام بيت المقدس بهذا الفعل:” ليس بيت المقدس بل «الصحوات103»..(سلاح محمد دحلان بالجيش المصري.)”.

وكان “خير الله” قد اعلن في يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، تعليقا على نشر فيديو يزعم قيام الجيش المصري بالقيام بتصفيات خارج القانون: ” اعلم الجميع (مجموعة محمد دحلان بالجيش المصري)”.



وأضاف “اسمها «الصحوات 103…لسة مش قادر تصدق لا لازم تصدق.عشان الجاي علي ايد العصابة اوسخ بكتير.الاسم جيش وواقعه قوات عصابة الاحتلال”.