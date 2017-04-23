كشف السياسي المصرى و مؤسس الجبهة الشعبية لمناهضة “” والمنسق العام للتجمع الحر من اجل والسلام، محمد سعد خير الله، عن أن القيادي الفلسطيني الهارب ، قام بتشكيل صحوات تابعة له وموالية للجيش المصري باسم “الصحوات 103”.

 

وقال “خير الله” معلقا على أحداث خطف تنظيم “داعش ” لشيخ قبيلة الفواخرية في منطقة العريش المصرية، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “” رصدتها “وطن” نافيا قيام بهذا الفعل:” ليس بل «الصحوات103»..(سلاح محمد بالجيش المصري.)”.

 

وكان “خير الله” قد اعلن في يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، تعليقا على نشر فيديو يزعم قيام بالقيام بتصفيات خارج : ” اعلم الجميع (مجموعة محمد دحلان بالجيش المصري)”.

 
وأضاف “اسمها «الصحوات 103…لسة مش قادر تصدق لا لازم تصدق.عشان الجاي علي ايد العصابة اوسخ بكتير.الاسم جيش وواقعه قوات عصابة ”.