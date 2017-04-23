بعد أن تم توقيعها العام الماضي، يتوقع أن يُفعل في زيارة الرئيس الحالية للسعودية، حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة بين البدلين، بقيمة 25 مليار .

 

وقال نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، إن اللقاء الهام بين القائدين سيفعل الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة، وفق “ اليوم”.

 

وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية بمثابة فرصة لتفعيل شركة “جسور المحبة”، التي أسسها رجل الأعمال (السعودي) الشيخ صالح كامل مع 32 من رجال الأعمال لتنمية مشاريع قناة السويس. وكذلك 8 مشروعات للتنمية العقارية في الساحل الشمالي وفي شرم الشيخ والغردقة، ومشاريع الطاقة.

 

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصل الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس وفد إلى المملكة العربية .

 

وتأتي زيارة السيسي للمملكة، بعد مرور عام على زيارة بن عبد العزيز لمصر في أبريل 2016.

 

ويهدف الاجتماع إلى ترتيب أوضاع استثمارات القطاع الخاص السعودي في ، وإعادة فاعليتها والنظر في الاستثمارات الجديدة التي تتركز على مشاريع قناة السويس والزراعة والطاقة.