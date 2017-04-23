شن الدكتور حذيفة عزام نجل الشيخ , هجوما على أبناء زايد في , على خلفية التقارير التي تحدثت عن إهداءهم  الراقصة “” سيارة مطلية بالذهب تقديرا لجهودها.

 

وقال عزام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” فقراء المسلمين يموتون جوعا وملايين منهم مشردون بلا مأوى وأموال نفط الإمارات تهدر على الراقصات “.

وأضاف نجل الشيخ عبد عزام ” أعدوا لربكم جوابا يوم تلقونه “.

 

وكان المعارض الإماراتي الدكتور قد غرد معربا عن اسفه من هذا الخبر قائلاً ” أشعر بالعار من خبر إهداء حكومة بلادي سيارة مطلية بالذهب لإحدى الراقصات العربيات وملايين المسلمين حول العالم يموتون من الجوع “.

 

 

 

 