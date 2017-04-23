شن الدكتور حذيفة عزام نجل الشيخ عبد الله عزام, هجوما على أبناء زايد في الإمارات, على خلفية التقارير التي تحدثت عن إهداءهم الراقصة “صافينار” سيارة مطلية بالذهب تقديرا لجهودها.

وقال عزام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” فقراء المسلمين يموتون جوعا وملايين منهم مشردون بلا مأوى وأموال نفط الإمارات تهدر على الراقصات “.

فقراء المسلمين يموتون جوعا وملايين منهم مشردون بلا مأوى وأموال نفط الإمارات تهدر على الراقصات

أعدوا لربكم جوابا يوم تلقونه pic.twitter.com/8BWrD4LpZo — د.حذيفة عبدالله عزام (@AzzamHuthaifa) April 23, 2017

وأضاف نجل الشيخ عبد الله عزام ” أعدوا لربكم جوابا يوم تلقونه “.

وكان المعارض الإماراتي الدكتور سالم المنهالي قد غرد معربا عن اسفه من هذا الخبر قائلاً ” أشعر بالعار من خبر إهداء حكومة بلادي سيارة مطلية بالذهب لإحدى الراقصات العربيات وملايين المسلمين حول العالم يموتون من الجوع “.