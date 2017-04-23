عاش الفنان الجزائري الشاب خالد، دقائق من “الجحيم” في أبو ظبي بعد أن سقط في فخ برنامج المقالب للفنان المصري المثير للجدل “رامز جلال”.

وذكر مصدرٌ مطّلع لموقع “شوف تيفي”، أن فريق إعداد برنامج رامز جلال استطاع استدراج الشاب خالد، بعد أن فشل في هذه المهمة السنة الماضية بمدينة الدار البيضاء، نظرا لاكتشاف “ملك الراي” خطة رامز جلال للإيقاع به قبل تسجيل الحلقة.

يذكر أن رامز جلال قد صور حلقات برنامجه الجديد الذي سيُعرض في شهر رمضان المبارك بعنوان “رامز في أرض الخوف” وفق التسريبات .

يُشار إلى أنّ الإعلامي اللبناني طوني خليفة شن هجوماً عنيفاً على مواطنه “نيشان”، مؤخراً، متهماً إياه بمعاونة الفنان المصري رامز جلال على استقطاب النجوم والإعلاميين لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الأخير في رمضان المقبل.

وحذر طوني خليفة الفنانين والإعلاميين مطالبا إياهم بعدم قبول دعوة نيشان حال إتصاله بهم.