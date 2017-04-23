عاش الفنان الجزائري ، دقائق من “الجحيم” في بعد أن سقط في فخ برنامج المقالب للفنان المصري المثير للجدل “”.

 

وذكر مصدرٌ مطّلع لموقع “شوف تيفي”، أن فريق إعداد استطاع استدراج الشاب خالد، بعد أن فشل في هذه المهمة السنة الماضية بمدينة الدار البيضاء، نظرا لاكتشاف “ملك الراي” خطة رامز جلال للإيقاع به قبل تسجيل الحلقة.

 

يذكر أن رامز جلال قد صور حلقات برنامجه الجديد الذي سيُعرض في شهر المبارك بعنوان “رامز في أرض الخوف” وفق التسريبات .

 

يُشار إلى أنّ الإعلامي اللبناني طوني خليفة شن هجوماً عنيفاً على مواطنه “نيشان”، مؤخراً، متهماً إياه بمعاونة الفنان المصري رامز جلال على استقطاب والإعلاميين لبرنامج المقالب الذي سيقدمه الأخير في رمضان المقبل.

 

وحذر طوني خليفة الفنانين والإعلاميين مطالبا إياهم بعدم قبول دعوة نيشان حال إتصاله بهم.