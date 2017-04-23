ذكرت قناة “فوكس نيوز”، نقلا عن مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية، عن نقل عاصمة تنظيم “داعش” من مدينة الرقة إلى مدينة دير الزور شرق سوريا.

ووفقا لشبكة “فوكس نيوز”، خلال الشهرين الماضيين استطاع الجيش الأمريكي وبمساعدة طائرات بدون طيار، من مشاهدة هروب أبرز قيادات “داعش” لمدينة “الميادين” الواقعة على نهر الفرات إلى الجنوب من مدينة دير الزور.

يشار إلى أن مدينة “الميادين” هي التي قتلت فيها القوات الأمريكية بعملية برية ، المسؤول البارز في “داعش”، عبد الرحمن الأوزبكي، الذي وصفته بمساعد أبو بكر البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي.

يذكر أن قوات “سوريا الديمقراطية” بدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تحاول السيطرة على محافظة الرقة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي، ونجحت في السيطرة على قاعدة جوية قرب سد الطبقة الاستراتيجي في وقت سابق، بعد إنزال جوي وتغطية مدفعية من التحالف الدولي.