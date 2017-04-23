شنَّ الخبير الجيولوجي المعروف بلقب “ضابط اتصال 30 يونيو” والأستاذ بجامعة حلوان المصرية، يحيى القزاز، هجوما حادا على لقاء الرئيس المصري بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بالعاصمة السعودية الرياض، واصفا اللقاء بأنه “لقاء العميل بالكفيل”، على حد قوله.

وقال “القزاز” في تدوينة له نشرها عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: “اليوم لقاء تاريخى.. لقاء السحاب.. اليوم عناق العميل بالكفيل في مشهد أسطوري زائف يظهرا ودا ويخفي حقدا”.

وأضاف قائلا: “انتظروا الصدقات يا أيها المتسولون”.

يشار إلى ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التقى اليوم بالعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، بعد حالة من التوتر بين البلدين، خاصة وأن الاعلام الموالي للسيسي شن هجمة شرسة على السعودية”، خلال الفترة الماضية.

من جهة اخرى، هناك تخوفات في مصر من استغلال البرلمان المصري الفرصة لوجود السيسي في السعودية ويقوم بتمرير اتفاقية الحدود التي تقضي بالتنازل عن تيران وصنافير المصريتين للسعودية كـ”عربون تصالح من السيسي لسلمان”.