قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن من ينعتونه بـ”الديكتاتور”، ما فعلوا ذلك “إلا لأننا قد أعلينا من أصواتنا في وجه الظلم والظالمين”

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، خلال مشاركته في فعالية “أسبوع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف”، تم تنظيمها في مدينة إسطنبول، احتفاءً بميلاد نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف “دعهم يقولون ذلك (وصفه بالديكتاتور)، فنحن لن نبقى صامتين في مواجهة هؤلاء (الظالمين)، لأن رسولنا أمرنا بعدم السكوت عن الظلم”.

تجدر الإشارة أن أجهزة الدولة المختلفة، مثل رئاسة الشؤون الدينية، ووزارة التربية، والدوائر الحكومية، تنظيم فعاليات متعددة على مدار أسبوع للاحتفال بالمولد النبوي.