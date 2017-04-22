يواصل الملك المغربيّ محمد السادس زيارته لـ”ميامي” في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى عدداً من المغاربة.

والتقط مواطنٌ مغربي يُدعى “عادل”، صورة جمعته إلى جانب زوجته الأمريكية مع العاهل المغربيّ.



وبحسب “اليوم 24” المغربيّ، فقد سأل “محمد السادس” الزوجة الأمريكية عن زواجها بالمغرب، وهل هي سعيدة، لترد عليه “أنت أطيب الناس”.

يُشار إلى أن العاهل المغربيّ محمد السادس، وصل الأسبوع الماضي، إلى مدينة ميامي، شرق ولاية فلوريدا الأمريكية، قادماً إليها من دولة كوبا المجاورة، حيث قضى ستة أيام رفقة أسرته.