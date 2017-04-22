شنَّ البروفيسور محمد هنيد، الأكاديمي التونسي والمحاضر في جامعة السوروبون الفرنسية والمستشار الأول للرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي هجوما عنيفا على الإمارات، ناعتا إياها بانها “خزان مال” لذبح كل تجربة تامل في قيام حكم رشيد.

وقال “هنيد” في تدوينة لها عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”الامارات خزان مال لذبح كل تجربة لقيام حكم راشد في اي مكان بالمنطقة . مولت حتى الحرب على مالي في ليبيا في تونس في مصر”.

@Sallman19999 الامارات خزان مال لذبح كل تجربة لقيام حكم راشد في اي مكان بالمنطقة . مولت حتى الحرب على مالي في ليبيا في تونس في مصر … — محمد هنيد (@MohamedHnid) April 22, 2017

يشار إلى أن الإمارات لم تترك جهدا إلا بذلته بهدف إحباط ثورات الربيع العربي ونتائجها، من خلال المال القذر الذي تقدمه لعرابي الثورات المضادة وأجهزة الإعلام الموالية لها، حيث تآمرت على الثورة المصرية وعملت جاهدة حتى تم اسقاط أول تجربة ديمقراطية تعيشها البلاد.

وفي تونس، كشفت العديد من التقارير عن قيامها بتمويل أحزاب وشخصيات نافذة من نظام المخلوع زين العابدين بن علي، عاملة في نفس الوقت إلى تشويه حركة النهضة التي حصدت أغلب مقاعد البرلمان في دورته الاولى بعد الثورة.

ولا تستثنى ليبيا من هذا الامر، حيث لعبت الإمارات وما زالت تلعب لتمكين اللواء الليبي المتمرد خليفة حفتر من خلال دعمه بالمال والسلاح بالتعاون مع النظام المصري الجديد الذي عملت جاهدة على تثبيت أركانه، كما تقوم بإيواء نجل الرئيس ىاليمني المخلوع على عبد الله صالح.