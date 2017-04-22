أكد محافظ البنك المركزي الايراني “ولي الله سيف” أنه لا توجد ارصدة ايرانية مجمدة في سلطنة عمان، مؤكدا بأنها ارصدة مودعة في حسابات مصرفية هناك.

وقال محافظ البنك المركزي الايراني في تصريح لوكالة “مهر” للأنباء حول الارصدة الايرانية المجمدة في عمان : “لا توجد لنا اية ارصدة مجمدة في عمان مطلقا”، مضيفا “لدينا اصول مودعة لدى سلطنة عمان ، ونسحب منها تدريجيا حسب احتياجاتنا”.

وسبق لسيف أن صرح في 4 تشرين اول/ اكتوبر 2016حول استيفاء مطالبات ايران من سلطنة عمان، قائلا: “نتسلم هذه المطالبات بشكل تدريجي”.

وكان القائد السابق لمقر خاتم الانبياء للإعمار والبناء “رستم قاسمي” قد وجه في 30 آذار/مالرس الماضي ، سؤالا الى الحكومة قائلا : “يجب ان نسأل الحكومة كم من الاموال استطعتم ادخالها الى البلاد في الظروف الصعبة ؟ 5 مليارات دولارات اعطيت الى ايران وفقا لاتفاق لوزان ، مازالت مجمدة في سلطنة عمان”.

وفي هذا السياق اوضح المتحدث باسم الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ان موضوع نقل الارصدة الايرانية المودعة في سلطنة عمان هي مسألة فنية ، وقال: ” في اطار آلية محددة بين البلدين وكذلك بين فرق فنية ومصرفية ايرانية وعمانية ، تم تحديد اطار عودة الارصدة الايرانية في عمان ، واعتقد ان هذه المسالة قد تمت تسويتها”.