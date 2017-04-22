على خطى والده الملك عبد الله الثاني، الذي لا يألوا جهدا في مشاركة منتسبي القوات المسلحة تدريباتهم والإشراف عليها، نشر ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله صوره له أثناء أحد التمرينات العسكرية.

وعلق ولي العهد على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور العالمي “إنستجرام” ورصدتها “وطن”:”خلال أحد التمرينات العسكرية في مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة في كانون الأول الماضي”.

خلال أحد التمرينات العسكرية في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة في كانون الأول الماضي #أردننا During a training session @KASOTC -December 2016 #tb #OurJordan A post shared by Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) on Apr 22, 2017 at 12:03am PDT

يشار إلى أنه وفي واقعة ليس جديدة على الملك الأردني عبد الله الثاني، نشر الديوان الملكي قبل أيام قليلة عبر قناته الرسمية على “اليوتيوب”، مقطع فيديو للملك عبد الله خلال مشاركته في تمرين للقوات المسلحة بالذخيرة الحية، حيث ظهر متوسطا القوات وسط إطلاق نار كثيف.