قال جيجي لامارا منتج الفنانة اللبنانية “نانسي عجرم” ومدير أعمالها، إن “نانسي” لا تحب الظهور في برامج “المقالب”، وأنها لم تكن تعلم أنها ستحضر برنامج من هذا النوع.

أضاف لامارا: “نحن نعتز بصداقتنا بنيشان، لذلك عندما اتصل بنا ليخبرنا عن رغبته في استضافة نانسي في برنامج Talk Show لمدة 45 دقيقة، وافقنا وبعد ذلك علمنا أنه مقلب من مقالب رامز”.

وتابع “لامارا” في مداخلة هاتفية لبرنامج “العين بالعين” الذي يقدمه طوني خليفة عبر شاشة “الجديد” أنهم تفاجئوا بأن البرنامج “مقلب”، ولهذا تم الاعتذار عنه لأن “نانسي” ترفض تمامًا رغم أنه يعرض عليها مبالغ كبيرة للظهور في هذه البرامج ولكنها ترفض ذلك.

وتابع “لامارا” موجهًا كلامه لـ”طوني”: ودليل على ذلك برامجك يا طوني رغم الصداقة بيننا ولكن لأن برامجك تحتوي على أسئلة خارجة ونحن نرفض ذلك.