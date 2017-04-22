أعاد مغردون بـ”تويتر” تداول مقطع فيديو قديم لصلاة غريبة يؤديها عشرات الأشخاص بينهم نساء، قيل إنهم باكستانيون أو هنود، متسائلين عن المذهب الذي يتبعه هؤلاء الأشخاص، حيث يصلون عبر الالتفاف بشكلٍ مربع حول الإمام.

وأظهر مقطع الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، قيام أحد الأشخاص برفع إقامة الصلاة لأحد الفروض، بينما يقوم الأشخاص المتواجدون بالمكان بينهم نساء بالوقوف بشكل مربع وبطريقة غريبة، فيما تولى أحدهم إمامة الصلاة التي انتهت في وقتٍ وجيز، مرددين بعد الانتهاء منها كلمات الصلاة والثناء على النبي محمد والصحابة.