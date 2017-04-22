 

أعاد مغردون بـ”تويتر” تداول مقطع فيديو قديم لصلاة غريبة يؤديها عشرات الأشخاص بينهم ، قيل إنهم باكستانيون أو هنود، متسائلين عن المذهب الذي يتبعه هؤلاء الأشخاص، حيث عبر الالتفاف بشكلٍ مربع حول الإمام.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، قيام أحد الأشخاص برفع إقامة لأحد الفروض، بينما يقوم الأشخاص المتواجدون بالمكان بينهم نساء بالوقوف بشكل مربع وبطريقة غريبة، فيما تولى أحدهم إمامة التي انتهت في وقتٍ وجيز، مرددين بعد الانتهاء منها كلمات والثناء على والصحابة.