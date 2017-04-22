كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب، عن السبب وراء عدم زواجها من حبيبها الأول.

وقالت خلال إطلالتها ضمن برنامج “عيش الليلة” مع الممثل أشرف عبد الباقي: “أنا لا أحب الزواج من الحب الأول، وشكرت ربنا انني ما تزوجت من حبيبي الأول”، لافتةً الى أنّه “كان حب أفلاطوني جدّاً وخيالنا كان واسعاً”.

وأردفت دياب في الحب الأول “نتوقّع أموراً كثيرة بعيدة عن الحقيقة”، موضحةً أننا “كنا صغار في السن، وأول مرة نتخايل أموراً غير حقيقية”.

وختمت: “لذلك نرى أناساً أكملوا في هذا الحب وفشلوا، ولمّا اختاروا بجد الشريك نجحت حياتهم”، مشيرةً الى أنّ “زواج الصالونات ينجح بالصدفة”.