‏من يستذكر كيف كان لواجهة ⁧‫#بيروت‬⁩ البحرية ايام الأحد ساعات مخصصة لركوب الدراجة الهوائية خالية من السيارات؟ هل تؤيدون اعادة احياءها؟ انا أؤيد!

