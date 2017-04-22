نشر رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، على صفحته الخاصة على ” انستغرام”، صورة لدراجة هوائية قدمت له كهدية من شركة “Bike for all”.

وتظهر خلفية الصورة على أن الدراجة الهوائية موجودة داخل السراي الحكومي اللبناني، وأرفق الحريري الصورة بسؤال لمتابعيه ومحبيه على انستغرام قائلا: ” من يستذكر كيف كان لواجهة بيروت البحرية أيام الأحد ساعات مخصصة لركوب الدراجة الهوائية خالية من السيارات؟ هل تؤيدون إعادة إحياءها؟ أنا أؤيد!.”.

‏من يستذكر كيف كان لواجهة ⁧‫#بيروت‬⁩ البحرية ايام الأحد ساعات مخصصة لركوب الدراجة الهوائية خالية من السيارات؟ هل تؤيدون اعادة احياءها؟ انا أؤيد! A post shared by Saad Hariri (@saadhariri) on Apr 19, 2017 at 10:40am PDT

وكان رئيس الحكومة اللبنانية قد استقبل وفدا من شركة الدرجات الهوائية تمهيدا لإطلاق مشروع النظام الآلي لتوزيع الدراجات الهوائية في وسط العاصمة بيروت قريبا، وسيتضمن المشروع مراحل عديدة يبدأ بإنشاء 10 مراكز لتوزيع الدرجات الهوائية بنظام ألي خاص.

وكانت الإعلامية اللبنانية، فتون رعد، قد نشرت على صفحتها الخاصة على الفيسبوك صورة لرئيس الحكومة راكبا على الدراجة في قلب السراي الحكومي في بيروت.