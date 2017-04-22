تداول مستخدمون لشبكات التواصل صوراً للفنانة المصرية دينا الشربيني، كشفت فيها بطنها الذي ظهر منتفخاً بعض الشيء وفق تعليقات المستخدمين.



وجاء تداول الصور عقب عودة الشربيني الى القاهرة بعد رحلة استغرقت خمسة أيام في دبي مع النجم عمرو دياب لى متن طائرة خاصة، وسط حالة من الغموض حول سبب تواجدها معه في تلك الرحلة حيث اعتبر البعض ذلك دليلاً قاطعاً على صحة ودليل على صحة ما أثر حول زواجهما السري.

وكان خبر علاقة عمرو بدينا أحدث ضجة كبيرة مؤخرًا، خاصةً مع تأكيد مصادر بمطار القاهرة الدولي وصوله إلى القاهرة الخميس الماضي، بصحبة ابنته والفنانة دينا الشربيني، قادمين من الإمارات على متن طائرة خاصة بعد زيارة استغرقت عدة أيام.