رصد طاقم برنامج تلفزيوني ما قالوا إنه “شبح”، يمشي من خلال مدخلٍ وأسفل ممر مظلم في جنوب “يوركشاير” شمال شرق إنجلترا.

وكان الطاقم يحقق في تقارير عن وجود شبح داخل قصر يعود للقرن السابع عشر، بعد رصد عشرات المشاهد الغريبة.

ويبدو في المقطع أن شخصية بيضاء تمر من خلال المدخل، حيث ترددت الكثير من الإشاعات حول ظهور عدة أشياء وتحركها واختفائها سريعا، ولكن في هذ المرة ظهر “رجل” يمشي!.

وقال “كارل”، الذي ساعد في تصوير الحلقة: “كنا ننظر إلى أسفل الممر ونتحدث عن تلك الخطى التي سمعناها، لم نرَ أي شيء من هذا القبيل من قبل، ونحن حقا لم يكن لدينا تفسير لما رأيناه ولكن جرى إعادة التصوير، حتى يظهر بوضوح هذا الشيء الغريب”.

وقال مسؤول الطاقم: “لقد ادعى الناس أنهم شهدوا العديد من الحوادث والخوارق من خلال الظلال الداكنة على طول هذه الممرات، والشبح الأكثر انتشارا هو رجل كبير”.

ومن بين الظواهر الأخرى التي تم اكتشافها أثناء التحقيق وجود ضوضاء، وأبواب تصطدم، وألقيت أشياء بشكل غير متوقع.