نشر الاتحاد العام لطلبة فلسطين-فرع تونس، مقطع فيديو لناشطين تونسيين يعبرون فيه عن تضامنهم وافتخارهم بالأسرى الفلسطينيين، وذلك على إثر خوض الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أيام.

وقد عبر الناشطون في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، عن تضامنهم مع الأسرى، داعين الله أن يكون معهم.

وأكد الناشطون على ان الإضراب هو إضراب حرية وكرامة، موضحين أنه على الرغم من أن الاسرى أجسادهم مقيدة إلا أن فكرهم حر.

ويخوض الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منذ 17 نيسان/أبريل الجاري إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم واحتجاجا على الاعتقال الإداري، حيث يشارك فيه معتقلون من مختلف التنظيمات الفلسطينية ويقوده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي (59 عاما) الذي صدرت عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها في السجن حتى الآن 15 عاما، في حين يعتبر هذا الإضراب الجماعي الاول منذ سنوات.