نشر الاتحاد العام لطلبة -فرع ، مقطع فيديو لناشطين تونسيين يعبرون فيه عن تضامنهم وافتخارهم بالأسرى الفلسطينيين، وذلك على إثر خوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ أيام.

 

وقد عبر الناشطون في مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن”، عن تضامنهم مع الأسرى، داعين أن يكون معهم.

 

وأكد الناشطون على ان هو إضراب حرية وكرامة، موضحين أنه على الرغم من أن الاسرى أجسادهم مقيدة إلا أن فكرهم حر.

 

ويخوض الآلاف من الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منذ 17 نيسان/أبريل الجاري  إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم واحتجاجا على ، حيث يشارك فيه معتقلون من مختلف التنظيمات الفلسطينية ويقوده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (59 عاما) الذي صدرت عليه خمسة أحكام بالسجن المؤبد أمضى منها في حتى الآن 15 عاما، في حين يعتبر هذا الإضراب الجماعي الاول منذ سنوات.

 