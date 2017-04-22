أظهر مقطع فيديو مروّع تعرّض زوجين شابين في الهند للتجريد من ملابسهما والاعتداء عليهما جسدياً من قبل 18 من القرويين؛ بعد تزوجهما سراً.

ووقع الحادث “المذل” في قرية “شامبوبورا” في منطقة “بانزوارا” بجنوب راجستان، حيث جرت معاقبتهما بسبب الزواج دون موافقة الأسرة.

وكان كاشرو (21 عاما) ومونيكا (19 سنة) في علاقة سرية لمدة سنتين قبل أن يتزوجا ويهربا إلى ولاية “كجرات” الهنديّة، ولكن أولياء أمور “مونيكا” تعقبوهما وأجبروهما على العودة إلى القرية، وهناك تم تسليمهما إلى رئيس القرية.

واتضح أن أسرة الفتاة قد باعتها بالفعل بمبلغ 000 75 روبية ودفعت لها 000 5 روبية مقدما لكي تتزوج رجلا آخر في قرية مجاورة، وبعد إعادتهما، أمر رئيس القرية بتجريدهما من ملابسهما تماما.

وأكد الضابط “رافيندر كومار سينغ”، أن والديْ الفتاة أجبراها على الزواج بشخص آخر، مضيفا: “إننا نحقق في القضية وتم القبض على 18 شخصا حتى الآن وهم أفراد أسرة الزوجين، وغيرهم من القرويين.