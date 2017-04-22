وجهت شابة مصرية رسالة غاضبة إلى الرئيس السيسي مستنكرة حالة الانهيار التي تمر بها البلاد، وانتشار الفوضى والتحرش، وعدم تأمين الكنائس بشكل جيد، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، بحسب ما قالت في الفيديو الذي تم تداوله على الشبكات الاجتماعية.

وقامت خلال رسالتها الاحتجاجية، والتي قدمتها أمام الكاميرا، ونشرتها على “يوتيوب” أمس الجمعة 21 أبريل/نيسان، بحلق شعرها كاملاً.

وانهارت الفتاة وهي تقوم بتوصيل رسالتها، ودخلت في نوبة بكاء، وأكدت أنها لا تخاف من المساءلة أو مما قد يتخذ من إجراءات معها.

ويعاني ملايين المصريين في الأعوام الأخيرة من انتشار الفقر وارتفاع أسعار السلع، وتضاعف سعر الدولار بعد قرار تعويم الجنيه، ورفع الدعم، وانتشار عمليات القتل والتفجير.