نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيديو على صفحته الشخصية بتويتر، يرحب فيه بوصول الناشطة المصرية التي تحمل الجنسية الأميركية آية حجازي أمس إلى الولايات المتحدة بعد الإفراج عنها.

وركّب ترامب صور لقائه بحجازي على أغنية أميركية، مع عدة أخبار من صحف أميركية تمجّد في موقفه من الناشطة التي اعتقلت لمدة 3 أعوام في مصر، وعلق الرئيس الأميركي على الأغنية قائلًا: “أهلًا بعودتك إلى بيتك يا آية”.

هذا وقد استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة 21 أبريل/نيسان 2017، الناشطة آية حجازي التي أفرجت عنها السلطات المصرية قبل أيام بعد أن قضت حوالي ثلاث سنوات في السجن.

وأشاد ترامب بعودة حجازي إلى الولايات المتحدة، وقال إنها أظهرت “عزيمة كبيرة” في محنتها.

وقال ترامب وهو جالس بجانب الناشطة المصرية الأميركية: “إننا سعداء جداً بعودة آية إلى بلادنا، إنه لشرف عظيم أن تكون هنا في المكتب البيضاوي مع شقيقها”.