أكد استطلاع رأي جديد أن 56% من الرجال البريطانيين يمكنهم التخلي عن الجنس مقابل مليون جنيه استرليني، في حين عبّر عالمُ نفس عن استغرابه لهذه النسبة.

وقال عالم النفس “إيما كيني”: “الجنس عظيم للرفاه العقلي والجسدي، وإذا كنت تشعر بأن المال أكثر أهمية فمن المحتمل أن لديك مشاكل في علاقتك أو مع الرغبة الجنسية الخاصة بك”.

وقالت ثلاث نساء من كل خمس نساء من الاستطلاع البالغ عددهم 1200 شخص إنهن سيتخلين عن الجنس مقابل مليون جنيه استرليني، وكشف البحث أيضا عن بعض الأفكار حول العادات الجنسية البريطانية.

وأضاف “إيما”: “تظهر البيانات أن الكثير من الأشخاص مازالوا يتمتعون بعلاقات جنسيّة فى جميع أنحاء البلاد”.

وزعم خمس سكان “كارديف” و “بلفاست” أنهم مارسوا الجنس في وسائل النقل العام، وقال 2٪ من سكان كارديف أنهم مارسوا الجنس في الجنائز.