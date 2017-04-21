جدّدت الفنانة “لطيفة التونسية” نفيها لاتهامات “فلة الجزائرية” لها بأنها أكثر فنانة تشرب الخمور.

ودعت “لطيفة” خلال استضافتها في برنامج “عائشة” على فضائية “التاسعة” التونسية، فلة الجزائرية إلى القيام سويا بتحليل دم لكي يعرف الناس من هو الذي يتعاطى الخمر.

وكانت الفنانة “فلة” صرحت أثناء استضافتها ببرنامج تلفزيوني على قناة “أم تي في” اللبنانية أن “لطيفة” هي أكثر فنانة تتناول الكحول، وذلك ردا على تصريح سابق للمطربة لطيفة أكدت فيه أن فلة اتصلت بها وأسمعتها لحنا تريدها أن تغنيه وكانت في حالة سكر، وهي تتفادى الحديث عليها لأنها شخصية غير متزنة.

وقالت “لطيفة” إنها طوال حياتها لم تشرب سيجارة واحدة أو خمر، مضيفةً: “فلة ربنا يلطف بيها”.