ذكر مصدرٌ امنيّ تونسيّ، أن وحدات الأمن ألقت القبض على عنصر “تكفيري” ضالع في قضايا “إرهابية” حاول اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات داخل مسجد بحي التضامن التابع لولاية أريانة شمال غربي العاصمة تونس.

ووفق ما ذكرت صحيفة “الشروق”، فقد جرى مداهمة مسجد (2 مارس) بحي التضامن وقبضت على المتّهم بعد ورود معلومات تفيد بتعمده استدراج طفلة عبر منحها مبلغا ماليا لشراء لوازم له وإدخالها المسجد ليُحاول اغتصابها والاعتداء عليها داخل حرمة المسجد.

ووفق ذات المصدر فإن الطفلة تمكنت من الفرار، وقد اخبرت والدتها بما حدث معها .

واعترف المتهم بما نسب اليه اضافة الى التورط سابقا في عمليات عنف والانضمام الى شبكات تسفير تونسيين الى بؤر التوتر.وفق الصحيفة التونسية