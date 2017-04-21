حلّت متسابقة ملكة جمال إيطاليا السابقة “جيسيكا نوتارو”، ضيفة على برنامج إيطالي، وكشفت عمّا فعل بها حبيبها السابق بعدما رشقها بمادة الأسيد الحارقة على وجهها.

وخلال البرنامج، نزعت “نوتارو” البالغة من العمر 27 عامًا الوشاح عن وجهها وقالت: “أريدكم أن تروا ما الذي فعله بي”.



وبدا وجه “نوتارو” مشوهًا إثر الهجوم العنيف الذي تعرضت له في 10 كانون الثاني/يناير. وخضعت لجراحة تجميلية لتحافظ على بصرها في عينها اليسرى.



وتُلقي نوتارو اللّوم على حبيبها السابق الذي انفصلت عنه في شهر آب/ أغسطس الماضي.



وبعد انفصالهما، لم يكف عن مطاردتها إلى أن هاجمها بالأسيد، ما أدى الى ترك آثار وندوب مروعة في وجهها.



وتم اعتقال حبيبها الذي يدعى خورخيه ايدسن تافاريس وهو في انتظار أن يصدر الحكم بحقه، لكنّه ينفي تنفيذه هذا الهجوم.