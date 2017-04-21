يظهر مقطع فيديو من مدينة “بيونغ يانغ” عاصمة كوريا الشمالية، الموسيقى الغريبة التي يتم تشغيلها لغسيل الأدمغة في كل صباح، حيث يستمع سكانها البالغ عددهم 3.5 مليون نسمة لأغنية مزعجة كل يوم.

ويظهر الفيديو، الموسيقى ذات الصدى في جميع أنحاء شوارع العاصمة الكورية الشمالية لأكثر من دقيقتين، وهي أغنية غريبة تتضمن كلمات مؤيدة للشيوعية.

وكتبت الأغنية من قبل زعيم كوريا الشمالية الراحل “كيم جونغ أيل” في عام 1971 مع أملٍ في استمرار الشيوعية في البلاد.

وتتضمن الكلمات قصة المقاتلة التي كرست حياتها لكوريا الشمالية وزعيمها خلال الحرب الكورية مع أمريكا.

وقد شوهدت اللقطات آلاف المرات عبر الإنترنت، وجلبت عدة تعليقات، حيث قال أحد مستخدمي يوتيوب: “هذا مرعب”. وعلق آخر: “كيم شخص مريض”، وأضاف ثالث: “هذا هو الشيء الأكثر رعبا”.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر إنذار للإخلاء عبر بيونغ يانغ وسط مخاوف من أن تكون العاصمة الكورية الشمالية مخترقة.